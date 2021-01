Autos zerkratzt

Bissendorf-Wietze. In der Silvesternacht zwischen 1.30 und 10.30 Uhr am Neujahrsmorgen wurden durch derzeit unbekannte Täter zwei parkende PKW am Blumenweg in Biussendorf beschädigt. Es wurden mit unbekannten Gegenständen diverse Lackkratzer verursacht. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise hierzu nimmt das Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 entgegen.