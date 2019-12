Babymassagekurs in Mellendorf

Mellendorf. Am Montag, 13. Januar, beginnt erneut ein Kurs in indischer Babymassage für Babys von einem bis etwa sechs Monaten im evangelischen Familienzentrum Emilie. Durch die sanfte Berührung der indischen Babymassage gönnen die Teilnehmer ihrem Baby eine besondere Zeit der liebevollen Zuwendung, kleine Elemente aus der Fußreflexzonenmassage bieten Unterstützung bei Bauchschmerzen, Zahnungsbeschwerden und Co. In entspannter Atmosphäre wird die Eltern-Kind-Bindung gestärkt es ist Raum für den Austausch mit anderen Eltern. Der Kurs findet an fünf Montagen von 9.15 bis 10.15 Uhr statt. Infos und Anmeldung bei Nadine Biester unter Telefon (01 74) 5 87 52 66.