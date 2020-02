Badminton-Mitspieler gesucht

Trainiert wird in Helstorf freitags

Der Verein Germania Helstorf sucht weitere Mitspieler für die Badminton-Sparte. Die Teilnehmer treffen sich jeden Freitag um 19 Uhr in der Sporthalle in Mandelsloh, um gemeinsam gegen den Ball zu schlagen. Ein Punktspielbetrieb ist derzeit nicht geplant. Der Fokus liegt eher auf gemeinsamer sportlicher Betätigung ohne Leistungsdruck. Im Anschluss an das Training kehren die Teilnehmer traditionell in eines der Restaurants in der Umgebung ein. Über neue Gesichter aller Altersklassen würden sich die Spieler sehr freuen. „Neulinge“ benötigen außer Sportkleidung keine Ausrüstung. Es stehen ausreichend Leihschläger kostenlos zur Verfügung. Erste Probetrainings sind kostenfrei. Mitglieder des TSV Mandelsloh können grundsätzlich ohne Zusatzbeitrag teilnehmen.Weitere Informationen bei Uwe Lippert unter Telefon (0 50 72) 6 53 oder Badminton@svg-helstorf.de.