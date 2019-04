Bärlauchzeit im Therapiegarten

Mellendorf. Am Sonnabend, 4. Mai, ist der Therapiegarten wieder von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Zur Bärlauchblüte wurde wieder Interessantes rund um die Pflanze vorbereitet. Natürlich gibt es selbst gebackenen Kuchen in netter Gesellschaft. Der Garten befindet sich am Grabenweg 6 in Mellendorf.