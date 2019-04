Bahnsignalanlage beschädigt

Schwarmstedt. Am Dienstagnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr beschädigten unbekannte Täter am Bahnübergang Buchholzer Mühlenweg in Schwarmstedt an der dortigen Signalanlage die Kabel der Lautsprecheranlage und schlugen Blenden der Lichtsignalanlage ab. Der Schaden beträgt 1000 EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 51 14 90 zu melden.