Bargeld erbeutet

Bissendorf-Wietze. Am Iltisweg in Bissendorf-Wietze gelangen bisher unbekannte Täter in der Silvesternacht in ein Einfamilienhaus, indem sie die Terrassentür aufhebelte. Der Tatzeitraum liegt zwischen 19.30 Uhr am Montagagbend und 4 Uhr am Dienstagmorgen.

Der oder die Täter durchsuchten das Esszimmer und entwendeten Bargeld, das offen zugänglich in der Küche lag. Die Eigentümer des Einfamilienhauses waren zur Tatzeit nicht zuhause.