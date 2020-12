Bauarbeiten am Bahnhof

Mellendorf. Seit letzten Dienstag bis voraussichtlich, Freitag, 18. Dezember, Betriebsschluss, wird die Auffahrt zum Bahnhof in Mellendorf aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Davon betroffen sind die regiobus Linien 690, 692, 694, 695, 696 und 697.Bedingt durch die Bauarbeiten kann in diesem Zeitraum die Haltestelle Mellendorf/Bahnhof nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle ist an der Schaumburger Straße gegenüber des Bahnhofs eingerichtet. regiobus wünscht bittet um Verständnis für durch die Bauarbeiten bedingten Änderungen.