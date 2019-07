Baumpflege- und Fällarbeiten an Grundschule und Kita in Brelingen

Brelingen. Aus Verkehrssicherungsgründen werden in der Grundschule und in der Kita Brelingen ab Montag, 8. Juli, Baumpflege- und Fällarbeiten durchgeführt. Insbesondere auf dem Gelände der Kita sind vorgeschädigte Birken, Fichten und Douglasien nicht mehr zu retten, das hat eine Begehung mit einem Baumgutachter ergeben. Man komme nicht darum herum, diese Bäume zu fällen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Das sei insbesondere im Hinblick auf das neue Schul- und Kindergartenjahr wichtig, ist sein Fazit. Die Kinder müssen unbedingt geschützt werden. Die Arbeiten finden in den Ferien, beziehungsweise während der Schließzeiten statt. Sämtliche Artenschutzbestimmungen werden eingehalten. Um den Baumbestand insgesamt zu erhalten, werden Ersatzpflanzungen erfolgen.