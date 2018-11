Baustellenbegehung in Resse

Gemeindeverwaltung und Ortsrat laden ein

Resse. Seit knapp zwei Jahren sind eine Reihe von Straßen in der Resser Siedlung „Heidkamp“ von Tiefbauarbeiten betroffen, ausgelöst durch Sanierungsbedaf an der Frischwasserkanalisation. Zusammen mit den vom Wasserverband Garbsen/Neustadt in Auftrag gegebenen Arbeiten zur Erneuerung der Wasserleitungen wurden auch durch die Avacon AG Leitungsverlegungen durchgeführt.Die zeitweise erheblichen Beeinträchtigungen für die betroffenen Anlieger nähern sich jetzt dem Ende, denn die Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss. Damit sicher gestellt ist, dass alle betroffenen Straßen und Wege in einem verkehrssicheren Zustand hinterlassen werden, hat die Gemeinde Wedemark auf Anregung des Resser Ortsrates eine Begehung der von den Bauarbeiten betroffenen Bereiche angesetzt, damit alle durch die Bauarbeiten verursachten Schäden festgestellt werden können. Neben der Verwaltung der Gemeinde Wedemark und Mitgliedern des Resser Ortsrates werden der Wasserverband, die Avacon und auch das mit den Arbeiten betraute Bauuntenehmen an der Begehung teilnehmen. Anwohner der betroffenen Straßen sind ebenfalls zur Teilnahme eingeladen, ihre Anregungen und Hinweise sind willkommen. Die Begehung beginnt am Dienstag, 20. November, um 9 Uhr an der Bushaltestelle „Leipziger Straße“ in Resse. Anwohner, die diesen Temin nicht wahrnehmen können, sollten die Möglichkeit nutzen, Hinweise und Anregungen vorab sowohl an Ortsbürgermeister Jochen Pardey (01 76) 28 06 77 05 oder E-Mail or-resse@pardey.email als auch an die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Antje Kaufmann (0 51 31) 5 51 01 oder E-Mail antje-kaufmann@t-online.de zu übermitteln.