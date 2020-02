Beckenbodentraining für Frauen und Männer

Mellendorf. Eine schlechte Haltung und andauerndes Sitzen können dem Beckenboden zusetzen und ihn schwächen. Unter der Leitung von Monika Moldauer, ihres Zeichens Familienhebamme im Ruhestand, findet ab Mittwoch, 4. März, ein Kurs für alle statt, die ihren Beckenboden wieder stärken möchten.

„Beckenbodentraining ist nicht nur für Frauen vor und nach der Geburt und in den Wechseljahren wichtig“, erklärt Monika Moldauer, „sondern kann allen helfen, die unter Blasen- und Darmschwäche und Haltungsschwächen leiden. Zusätzlich sei das Training auch sinnvoll nach Operationen im Beckenbereich oder an der Prostata. „Aber auch vorbeugend ist Beckenbodentraining sehr zu empfehlen“, ergänzt Moldauer.

Der kostenlose Kurs findet ab März jeden Mittwoch von 16 bis 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus statt. Zur Planung wird um eine Anmeldung gebeten unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 oder freiwilligenagentur@wedemark.de. Der Platz ist auf zehn Teilnehmer begrenzt. „Außerdem sollten Teilnehmer in bequemer Kleidung kommen und sich warme Socken und ein großes Handtuch mitbringen“ ergänzt Monika Moldauer.