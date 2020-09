Beerenwanderung am Kronsberg

Wedemark/Burgdorf. Zu einer Beerenwanderung am Kronsberg lädt der Arbeitskreis junger LandFrauen im Altkreis Burgdorf für Sonnabend, 10. Oktober, um 14 Uhr ein. Die Teilnehmer werden am Kronsberg in Hannover essbare Beereb sammeln und bestimmen. Coronabedingt können anschließend die Beeren nicht zubereitet werden, dafür gibt es einige Rezepte zum Ausprobieren. Treffpunkt ist an der Stadtbahnline 6, Haltestelle Kronsberg. Anmeldung bis 30. September bei Anette Kobbe unter anette.kobbe@gmx.de oder Telefon (0 51 75) 21 26. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro.