Befristete Baugenehmigung

Buchholz. Pünktlich zum Schuljahresbeginn wurde an der Grundschule Buchholz/Aller ein Container als Unterrichtsraum aufgestellt. Die Verwaltung hat damit einen einstimmigen Beschluss umgesetzt. Alle Parteien hatten sich nach intensiven Beratungen im Schulausschuss für diese Lösung ausgesprochen und diese beschlossen. Die Baugenehmigung für den Container wurde befristet bis zum Sommer 2023 beantragt und erteilt, zumal nicht klar ist, ob der Container dauerhaft in Buchholz benötigt wird: Schülerzahlen unterliegen einem ständigen Wandel. Noch vor wenigen Jahren war Buchholz die kleinste Grundschule in der Samtgemeinde. Auch bei den Kosten gibt es große Unterschiede. Für den Container zahlt der Steuerzahler rund 35.000 Euro. Die Kosten für einen Schulanbau in Buchholz, der zwei Klassenräume beinhaltet, schlagen hingegen mit 940.000 bis 1,14 Millionen Euro zu Buche.