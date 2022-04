Behindertenbeirat konstituiert sich

Mellendorf. Die konstituierende Sitzung des Behindertenbeirates findet am am Mittwoch, 27. April, um 19 Uhr, im Mehrgenerationenhaus Mellendorf, Gilborn 6, statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt.

Tagesordnung: 1. Eröffnung, Begrüßung der Anwesenden, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit, 2. Feststellung der Tagesordnung, 3. Verpflichtung und Pflichtenbelehrung der Mitglieder des Behindertenbeirates, 4. Mitteilungen der Verwaltung, 5. Wahl der/des 1. Vorsitzenden, 6. Wahl der/des 2. Vorsitzenden, 7. Wahl einer Geschäftsführerin bzw. eines Geschäftsführers, 8. Wahl einer Planerin bzw. eines Planers für Veranstaltungen und Aktionen, 9. Benennung der Vertretungen für den Behindertenbeirat in den Fachausschüssen der Gemeinde Wedemark, 10. Vorschläge für Aktionen in diesem Jahr, 11. Einladung zur Teilnahme an Sitzung des Behindertenbeirates an Externe, 12. Tagesausflug mit Besuch einer Einrichtung mit interessierten Gästen

13. Treffen der Regions-Behindertenbeiräte in der Wedemark, 14. Neue Flyer für den Behindertenbeirat, 15. Terminierung für die nächste Sitzung, 16. Anfragen und Mitteilungen.