Behindertenbeirat tagt

Bissendorf. Der Behindertenbeirat lädt zur öffentlichen Sitzung am Dienstag, 8. Dezember, um 19 Uhr, in den Bürgersaal des Bürgerhauses, Bissendorf, Am Markt 1, ein. Wegen der aktuellen Pandemielage (COVID-19, Coronavirus) ist es zur Einhaltung der geltenden Abstandsregelungen notwendig, die Zahl derZuhörer zu beschränken. Für diese Sitzung stehen 20 Plätze zur Verfügung, die ab 18.30 Uhr in der Reihenfolge des Erscheinens vergeben werden. Eine vorherige Reservierung ist nicht möglich. Über die genannten Plätze hinaus können keine weiterenBesucher an der Sitzung teilnehmen. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben den üblichen Regularien die Verpflichtung und Pflichtenbelehrung eines weiteren Beiratsmitgliedes, der neue Internetauftritt der Gemeinde Wedemark, ausstehende Antworten der Gemeinde auf die Anfragen des BBR vom 28. November, Mitteilungen der Vorsitzenden und der Beiratsmitglieder sowie der Verwaltung und Anträge.