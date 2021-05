Beige Jacke gestohlen

Mellendorf. Ein 57-jähriger Tiguan-Fahrer hatte am Dienstag Vormittag zwischen 8.30 und 12.10 Uhr sein Fahrzeug ordnungsgemäß gesichert in der Eitzer Föhre am S-Bahnhof Mellendorf abgestellt. Als er mittags zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass zwischenzeitlich die hintere rechte Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen worden war. Von der Rücksitzbank war eine beige Damen-Lederjacke entwendet worden. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (05130) 977-0.