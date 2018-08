Beliebter offener Treffpunkt

Halbjahresprogramm des Café Elternzeit veröffentlicht

Mellendorf. Das „Café Elternzeit“, der beliebte offene Treffpunkt für alle Eltern mit Kindern im Kleinkindalter, startet in die zweite Jahreshälfte. Das Halbjahresprogramm für Sonderthemen ist ebenfalls veröffentlicht worden.„Zusätzlich zu unserem wöchentlichen Angebot stehen monatliche thematische Schwerpunkte in unserem Halbjahresprogramm“, erläutert Ronja Babek-Fuls vom Team Kinderbetreuung der Gemeindeverwaltung das Konzept. Themen, die sich in Gesprächen immer wieder als Schwerpunkt herausstellten, werden in der jeweils kommenden Saison besonders beleuchtet. Hierzu organisiert Ronja Babek-Fuls Dozenten, die in Vorträgen, Workshops oder Gesprächsrunden, Anregungen, Tipps und Hilfen anbieten. „Uns ist es ganz besonders wichtig, mit dem Angebot des Café Elternzeit dicht an den tatsächlichen Bedarfen der Eltern zu sein“, postuliert Ronja Babek-Fuls.Die Themen im kommenden Halbjahr reichen von Familienyoga über gesunde Hits für Kids, Bewegungsbildung, Tipps zum Umgang mit Kleinstkindern bis zur Zahngesundheit. Der Flyer mit dem Halbjahresprogramm ist im Rathaus und den Einrichtungen der Gemeinde erhältlich.Das kostenfreie Angebot der Gemeinde Wedemark spricht alle Eltern an: Ob Mutter oder Vater, ob einheimisch oder zugezogen, aus der nahen Umgebung oder weiter Ferne, berufstätig oder nicht, ob jung oder in den besten Jahren, Patchwork, Regenbogen, allein erziehend oder ganz klassisch – alle Elternteile sind willkommen. Jeden Donnerstag von 15.30 bis 17 Uhr sind dafür die Türen des Mehrgenerationenhauses am Gilborn 6 in Mellendorf geöffnet.Das Café Elternzeit ein Angebot der Gemeinde Wedemark in Kooperation mit dem Koordinierungszentrum „Frühe Hilfen – Frühe Chancen“ der Region Hannover.