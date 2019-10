Benefizkonzert

Burgwedel. Am Sonnabend, 2. November, um 19 Uhr startet im Amtshof, Auf dem Amtshof 8 in Großburgwedel das Benefizkonzert „Norwegen in Noten“. Am Flügel werden die Pianisten Christian Döring und Monika Döring-Brucks zu hören sein, an der Orgel hören die Besucher Konstantin Zacharow. Den Vortrag zum Leben und Wirken von Edvard Grieg wird Franz Rainer Enste halten. Dazu werden Photoimpressionen von Manfred Zimmermann die musikalischen Darbietungen abrunden, der persönliche Eindrücke aus Norwegen mit der Kamera eingefangen hat. Das Leben und die Musik Edvard Griegs haben ihn während einer Norwegenreise dazu inspiriert. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende für die Hospizarbeit gebeten.

Wer gerne zum Konzert und möchte und nicht weiß, wie er seine Kinder zwischen zwölf und 15 Jahren in dieser Zeit beschäftigen soll: Am gleichen Tag rollt der Discobus durch die Wedemark.