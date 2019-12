Benefizkonzert

Mellendorf. Music for Solidarity – unter diesem Motto findet am Freitag, 10. Januar 2020, um 18.30 Uhr im Forum des Campus W erneut ein Benefizkonzert auf dem Campus W statt. Die Tradition geht bereits in die fünfte Runde und die Verantwortung tragen die IGS-Schüler Josua Masser und Per Bartels sowie die Lehrerin Franziska Frome. Das letzte Benefizkonzert vor einem Jahr wurde ebenfalls von diesem Trio organisiert. Dieses Konzert ist eine Veranstaltung, bei der Schüler aller Schulformen auftreten können. Dieses Jahr werden die Spenden für gemeinnützige Projekte im Rahmen der Solidarität in der Gemeinde Wedemark genutzt. Auch für den Fachbereich Musik der IGS Wedemark wird gesammelt, um jedem eine musikalische Erziehung zu ermöglichen.

Neben Musik gibt es dieses Jahr auch Tanz und Zauberei. Für Verpflegung ist, wie jedes Jahr, ebenfalls gesorgt. Der Eintritt und die Verpflegung sind frei. Reichliche Spenden sind sehr willkommen.