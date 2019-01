Benefizkonzert

Mellendorf. Am Freitag, 18. Januar, findet um 18.30 Uhr im Forum des Campus W ein Benefizkonzert statt. Organisiert wird das Konzert von drei Schülern mit Unterstützung einer Lehrkraft der IGS Wedemark. An dem Konzert nehmen Schüler des Campus W teil. Die Erlöse des Konzertes gehen zur einen Hälfte an den wohltätigen Verein Wedemark.Miteinander, welcher sich für die Integration Geflüchteter in der Gemeine einsetzt. Die andere Hälfte der Spenden kommt der Integration sowie Unterstützung der sozial Schwächeren im Musikbereich der IGS Wedemark zugute.