Benefizkonzert

Mellendorf. In der Tradition der letzten Jahre wird auch in diesem Jahr ein Benefizkonzert auf dem Campus W veranstaltet. Es findet am Freitag, 18. Januar, um 18.30 Uhr im Forum der IGS Wedemark statt. Unter neuer Leitung durch Per Bartels, Josua Masser und Hannes Brunschön versammeln sich wieder die verschiedensten Schüler, um dem Publikum ihre Talente zu präsentieren. Auch in diesem Jahr erwartet sie ein Konzert mit musikalischen und anderen künstlerischen Darbietungen. Wie jedes Jahr wird wieder ein großes Büfett aufgefahren, an dem man gegen eine kleine Spende Herzhaftes so wie auch Süßes bekommen kann. In den Pausen flitzen dann auch die Spenden-Engelchen umher und warten sehnlichst auf eine kleine Spende. Die gesammelten Einnahmen gehen an den Verein Miteinander.Wedemark, der Zugezogenen die Integration erleichtert, und den Fachbereich Musik an der IGS Wedemark, um Kindern aus sozial schwächeren Familien das Erlernen eines Musikinstrumentes zu ermöglichen.