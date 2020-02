Beratung für Betroffene von Gewalt

Mellendorf. Am Montag, 10. Februar, startet das Ophelia Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung von 9 bis 11 Uhr eine offene Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6, die künftig jeden zweiten und vierten Montag im Monat stattfinden soll. Die Termine im Februar sind der 10. und 24. Februar. Im März fällt die Sprechstunde auf den 9. und 23. März. Die offene Sprechstunde richtet sich an Frauen und Mädchen ab 13 Jahren, die Gewalt erfahren haben. Dabei ist es egal, um welche Form von Gewalt es sich handelt, also ob um körperliche, psychische, sexualisierte, soziale, ökonomische oder digitale Gewalt. Auch Stalking oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz können Themen sein. Die Beratung erfolgt streng vertraulich und unter Schweigepflicht. Betroffenen wird ein geschützter Raum der Bestärkung geboten. Es wird über die eigenen Handlungsmöglichkeiten informiert und gemeinsam mit der Beraterin kann ein weiteres Vorgehen geplant werden.

Detailliertere Informationen über die Arbeit des Beratungszentrums gibt es auch online unter www.ophelia-langenhagen.de.