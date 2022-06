Beratung für Frauen

Ophelia-Beratungszentrum vor Ort

Mellendorf. Das Ophelia Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung berät unter Einhaltung der geltenden Masken- und Hygienegebote in einer Vor-Ort-Sprechstunde in den Kommunen Isernhagen und der Wedemark Frauen und Mädchen ab 13 Jahren, die Gewalt erfahren haben. Durch die offene Sprechstunde soll es Betroffenen ermöglicht werden, sich ohne Voranmeldung wohnortnah Unterstützung zu holen. Die Mitarbeiterinnen von Ophelia beraten streng vertraulich und unter Schweigepflicht zu allen Arten von Gewalterfahrungen (körperliche, psychische, sexualisierte, soziale, ökonomische oder digitale Gewalt). Genauere Informationen über die Arbeit des Beratungszentrums gibt es online unter www.ophelia-beratungszentrum.de. Nächste Termine in der Wedemark sind der 8. und der 22. Juni, jeweils von 9 bis 11 Uhr im MGH am Gilborn 6.