Bericht zum UN-Einstz nach der Jahreshauptversammlung

Gailhof. Der Bürgerverein Gailhof lädt am Donnerstag, 19. März, um 19.30 Uhr alle Mitglieder und Einwohner zur Jahreshauptversammlung ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Auf der Tagesordnung steht in diesem Jahr unter anderem die Wahl des Vorstandes sowie eine Satzungsänderung. Der Termin ist eine gute Möglichkeit den Verein mit vielen Angeboten für Jung und Alt kennen zu lernen. Gerne werden auch Wünsche und Anregungen aufgenommen. Im Anschluss an den offiziellen Teil gibt es auch in diesem Jahr wieder einen besonderen Programmpunkt. Der bebürtige Gailhofer Reiner Warmbold wird einen interessanten Einblick zu seinem UN-Einsatz in der West-Sahara geben. Dazu werden allen Besuchern ein kleiner Imbiss und Getränke gereicht. Der Vorstand freut sich auf einen interessanten Abend und rege Beteiligung.