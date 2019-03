Berührender Film nach der Jahreshauptversammlung

Gailhof. Der Bürgerverein Gailhof lädt am Donnerstag, 28. März, um 19.30 Uhr alle Mitglieder und Einwohner zur Jahreshauptversammlung ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Im Anschluss an den offiziellen Teil gibt es auch in diesem Jahr wieder einen besonderen Programmpunkt. Hilmar Deichmann möchte mit einem Film- und Diavortrag über die Besteigung des Kilimandscharos die Teilnehmer verzaubern. Dazu werden allen Besuchern ein kleiner Imbiss und Getränke gereicht. Der Vorstand freut sich auf einen interessanten Abend und rege Beteiligung.