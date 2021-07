Beschädigt

Bissendorf. Ein 36-jähriger Wedemärker hatte seinen Opel Astra in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ordnungsgemäß in der Rostocker Straße am Fahrbahnrand geparkt.

Als er zu seinem Wagenw zurückkehrte, musste er frische Beschädigungen

an der vorderen Fahrerseite des Opel feststellen. Der Schadenverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Bei der polizeilichen Aufnahme wurde rötlicher oder orangefarbener Fremdlack an dem grauen Opel festgestellt. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt etwa 1500 Euro.

Am Mittwochmorgen hatte der Geschädigte mehrere Lastwagen teils vorwärts, teils rückwärtsfahrend in der Rostocker Straße gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass der Schaden durch einen dieser Lastwagen verursacht worden ist. Die Polizei Mellendorf bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (05130) 977-0.