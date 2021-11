Beschädigt

Bissendorf (ok). Ein Einbrecher beschädigte nach Auskunft der Polizei am Sonnabendmorgen zwischen 3.30 und 4 Uhr die Fensterscheibe im Erdgeschoss eines Wohnhauses am Föhrenhain in Bissendorf. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (05131) 977-0.