Beschädigt

Mellendorf. Auf dem Familia-Parkplatz in Mellendorf wurde nach Auskunft der Polizei am Dienstag in der Zeit zwischen 11 und 11.30 Uhr ein Audi Q 5 von einem Verkehrsteilnehmer beschädigt. Als die Fahrerin des Audi zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie eine frische Beschädigung oberhalb des hinteren rechten Radkastens fest. Vermutlich entstand dieser durch eine andere Fahrzeugtür. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Mellendorf unter (05130) 977-0 zu melden.