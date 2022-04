Besondere Gottesdienste in Helstorf

Gründonnerstag und Ostersonntag

Helstorf. Nachdem er in den letzten beiden Jahren coronabedingt ausfallen musste, kann in diesem Jahr an Gründonnerstag wieder der Gottesdienst zur Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern gefeiert werden, mit gemeinsamem Essen und Tischgesprächen über den Glauben. Dabei wird es besonders um die Geschichte von der Speisung der 5000 gehen. Musikalisch gestaltet wird er vom Flötenensemble der Gemeinde; vorbereitet vom Arbeitskreis Gottesdienst. Umgekehrt erst aus der Not der Coronazeit entstanden, erfreuten sich die Trecker-Gottesdienste aber einer solchen Beliebtheit, dass sie auch in diesem Jahr wieder durchgeführt werden sollen. Die mobile Kirche wird reihum in alle Dörfer kommen, die zur Gemeinde gehören, um das Osterevangelium vom Sieg des Lebens über den Tod zu verkünden. Den musikalischen Part bestreiten der Posaunenchor der Gemeinde beziehungsweise Bläser aus Hannover. Die Stationen und Zeiten werden folgende sein: 10 Uhr Helstorf, 11 Uhr Abbensen, 12 Uhr Luttmersen, 13 Uhr Roden-Dudenbostel, 14 Uhr Vesbeck, 15 Uhr Warmeloh.