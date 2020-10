SPD Fotowettbewerb endet am 25. Oktober

Wedemark. Noch bis zum 25. Oktober können Beträge zum diesjährigen Fotowettbewerb der SPD Wedemark eingereicht werden, mit dem die Aufnahmen ermittelt werden, die in den Fotokalender 2021 aufgenommen werden. Für den kommenden Fotokalender wünschen sich die Organisatoren vor allem Momentaufnahmen, Schnappschüsse oder besondere Motive, die den Umgang mit der Corona-Krise dokumentieren. Daneben sind aber auch – wie in jedem Jahr – Bilder willkommen, die typische Gegebenheiten der Gemeinde Wedemark zeigen. Die Fotos nebst Bildbeschreibung sollten per Email an vorstand@spdwedemark.de gesendet werden. Zu beachten ist, dass ein schriftliches Einverständnis von abgelichteten Personen vorliegt, welches gemeinsam mit dem Foto an die SPD übersandt werden muss.