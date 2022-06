Besonderer Gottesdienst

Mellendorf. Am Sonnabend, 18. Juni, um 18 Uhr findet „Lichtzeit - der besondere Gottesdienst" in der katholischen Kirche in Mellendorf statt, vorbereitet vom Firmkurs Radtour. Die Jugendlichen berichten von ihrer Radtour vom Harz bis nach Hause entlang der Oker und bringen ihre Erlebnisse in Verbindung mit dem christlichen Glauben.