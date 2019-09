Best of „Silent Comedy"

Jens Schlichting präsentiert Stummfilme von Charlie Chaplin, Stan und Ollie, Buster Keaton sowie dem heute beinahe vergessenen Charlie Bowers und improvisiert dazu live am Klavier. So entsteht aus dem Moment heraus eine einzigartige Musik und eine ganz besondere Atmosphäre, die die Zuhörer eintauchen lässt in die Zeit der 20er Jahre, als jedes Kino noch einen eigenen Pianisten hatte. Schlichting, der in Mannheim sein Klavierstudium absolvierte, hat sich neben seiner Tätigkeit als Pädagoge, Komponist und Interpret darauf spezialisiert, Stummfilme durch seine ganz eigene, stilistisch vielfältige Improvisationskunst wieder zum Leben zu erwecken. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr im Foyer im Bürgerhaus Bissendorf, Am Markt 1. Der Eintritt ist frei. Eine Spende in den Hut ist willkommen.