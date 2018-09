Betonkrug zerstört

Resse. Unbekannte Täter zerstörten in der Zeit von Sonntag, 17 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr einen als Aschenbecher genutzten Betonkrug auf dem Außengelände der Kirchengemeinde an der Martin-Luther-Straße. Zwischen den Betonscherben wurde ein Pflasterstein aufgefunden. Vermutlich besteht ein Tatzusammenhang zu der Sachbeschädigung am Moorinformationszentrum.