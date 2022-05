BEW plant Solarstammtische

In Kooperation mit der Klimaschutzagentur

Wedemark. Die Bürger.Energie.Wedemark (BEW) lädt in Kooperation mit der Klimaschutzagentur Region Hannover am 17. und am 24. Mai zu zwei thematisch kombinierten Solarstammtischen ein. Beide Veranstaltungen werden wieder als Video-Konferenzen von 18.30 bis 20 Uhr stattfinden. Die beiden Solarstammtische werden sich intensiv mit dem Thema Wärmepumpe auseinandersetzen. Die Wärmeversorgung über Wärmepumpen ist in vielen Ländern schon sehr verbreitet, hat sich in Deutschland in den letzten Jahren auch sehr stark entwickelt, bisher aber überwiegend im Neubau. Die aktuellen Entwicklungen bewegen aber mehr und mehr Hausbesitzer*innen, auch in ihren Bestandsgebäuden über den Einbau dieser Technik nachzudenken und sich Rat zu holen. Denn vielen ist unklar, ob das technisch überhaupt geht und sinnvoll ist und sich auf lange Sicht auch wirtschaftlich lohnt. Im ersten Solarstammtisch am 17. Mai wird BEW-Vorstand Rainer Tepe die Grundlagen der Technik erläutern und aufzeigen, wie Wärmepumpen in bestehenden Gebäuden eingesetzt und zum Beispiel auch mit Photovoltaikanlagen gekoppelt werden können. Der zweite Solarstammtisch widmet sich am 24. Mai dann intensiv der Nutzung des Erdreichs als Wärmequelle für Wärmepumpen, der oberflächennahen Geothermie. Hierzu wird Holger Jensen, Mitarbeiter am Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), die Zusammenhänge erläutern und viele Hinweise und Tipps zur Umsetzung geben.Wie üblich wird im Anschluss an beide Vorträge wieder Zeit für Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum sein. Da mit einer hohen Teilnehmerzahl gerechnet wird, können Fragen, die nicht an dem Abend behandelt werden, gern auch im Nachgang per Mail an die BEW gestellt werden. Interessierte können sich über die E-Mail-Adresse veranstaltungen@bewedemark.de oder direkt über die Internetplattform www.wirimklimalog.de unter der Rubrik „Veranstaltungen“ anmelden. Die BEW möchte schon jetzt darauf hinweisen, dass als nächste Veranstaltung der Solarstammtisch-Reihe für Anfang Juli eine Fahrradtour zu bestehenden Solaranlagen geplant ist, damit sich Interessierte auch einmal vor Ort ein Bild von der Technik machen können, auch dies wird wieder rechtzeitig angekündigt.