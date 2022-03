Bewegtes Lernen

Elze. Brain Gym®-Trainerin Bettina Kahmann bietet zwei Kurse für jeweils vier Kinder für bewegtes Lernen im Sporthaus Elze an.Hier werden Kinder über gezielte lerngymnastische Bewegungsübungen und durch Halten oder Reiben bestimmter Reflexpunkte sowie mit Spielen, die stark machen und die motorische Entwicklung integrieren, auf aktive und spielerische Weise in ihrem Zugang zum Lernen unterstützt. Themen des Seminars sind Konzentration, Koordination, Merkfähigkeit, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Motivation, Balancen für das Lesen und Schreiben sowie Funktionen des Gehirns.

Info-Material und ein Eltern-Info-Gespräch sind in der Seminargebühr enthalten.

Start der Kurse ist am Donnerstag, 21. April, um 16.15 Uhr und 17.30 Uhr.Jede Kurseinheit dauert60 Minuten. Anmeldungen und Informationen bei Bettina Kahmann, E-Mail bettinakahmann@me.com oder Telefon/Whatapp Tel./Whatsapp ( 0 51 30) 96 05 43.