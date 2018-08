Bewegung für Übergewichtige

Hellendorf. Wer Spaß und Freude an der Bewegung entdecken möchte, der ist in diesem Kurs richtig. Dieses Angebot richtet sich an stark übergewichtige Menschen, die beginnen möchten, sich ohne Anspruch auf Perfektion einmal wöchentlich gemeinsam sportlich zu betätigen. Mit abwechslungsreichen Übungen auf sehr sanftem und niedrigem Konditions- und Bewegungslevel erlernen die Teilnehmer gemeinsam, dass Bewegung Spaß machen kann. Dieser Kurs findet ohne medizinische Betreuung statt. Bei Interesse und Fragen können Interessierte sich gerne vorab an die Übungsleiterin Anja Wendel unter Telefon (01 57) 76 62 30 40 wenden. Der Kurs findet in der Hellendorfer Turnhalle, Hellendorfer Straße 20 immer dienstags, ab 4. September, von 18.15 bis 19 Uhr statt, Kursnummer: W960947.