Bibliothek geöffnet

Bissendorf. Auch während der Sommerferien bleibt die Bibliothek in Bissendorf in der Gottfried-August-Bürger-Straße 3 geöffnet. Lediglich die Servicezeiten variieren coronabedingt leicht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen den Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung am Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 13 Uhr, am Dienstag auch von 15 bis 18 Uhr und am Donnerstag und Freitag von 15 bis 17 Uhr. Da in der Ferienzeit die Ausleihstelle im Campus W in Mellendorf geschlossen bleibt, empfiehlt das Bibliotheksteam die Nutzung der Onleihe www.Nbib24.de. Fragen dazu beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bissendorf gerne persönlich während der Öffnungszeiten oder telefonisch unter (0 51 30) 71 68.