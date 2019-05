Bibliothek geschlossen

Mellendorf. Am kommenden Freitag, 31. Mai, und am Dienstag nach Pfingsten, 11. Juni, bleibt die Bibliothek in Mellendorf auf dem Campus W jeweils geschlossen. Die Bücherei in Bissendorf hat an diesen Tagen zu den üblichen Zeiten geöffnet: Am Dienstag und Freitag vormittags von 9 bis 13 Uhr, am Dienstagnachmittag von 15 bis 19 Uhr und am Freitagnachmittag von 15 bis 17 Uhr.