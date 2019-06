Bibliothek Mellendorf geschlossen – Bissendorf bleibt geöffnet

Bibliothek Mellendorf geschlossen – Bissendorf bleibt geöffnet

Wedemark. Wer sich über die Ferienzeit noch Bücher in Mellendorf ausleihen möchte, sollte sich beeilen. Während der Sommerferien ist die Bücherei auf dem Campus W in der Zeit vom 4. Juli bis 14. August geschlossen. Die Bibliothek in Bissendorf wird – auch wegen des JULIUS-Clubs – zu den üblichen Zeiten geöffnet. Für diejenigen Leser, die sich nicht mit der Ferienlektüre abschleppen wollen, gibt es auch die Möglichkeit, elektronische Medien herunterzuladen und diese auf mobilen Endgeräten zu genießen. Unter www.nbib24.de stehen tausende Titel zur Verfügung, die Platz im Reisegepäck sparen.