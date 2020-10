Bibliothek Mellendorf in den Ferien geschlossen

Mellendorf/Bissendorf. Die Bibliothek in Mellendorf auf dem Campus W bleibt in den Herbstferien vom 12. bis 23. Oktober geschlossen. Die Bücherei in Bissendorf hat auch in der Ferienzeit zu den – Corona-bedingt – leicht geänderten Zeiten geöffnet:

Dienstag, Mittwoch und Freitagvon 10 bis 13 Uhr. Nachmittags auch am Denstag von 15 bis 18 Uhr sowie am Donnerstag und Freitag von 15 bis 17 Uhr. Völlig unabhängig von den Öffnungszeiten vor Ort funktioniert der Rund-um-die-Uhr-Zugang zur elektronischen Medienausleihe. Unter www.nbib24.de gibt es EBooks, Zeitungen und Zeitschriften zum Download sowie AudioBooks und Videos zum Streamen. Fragen dazu beantwortet das Team der Gemeindebibliothek gerne unter der Telefonnummer (0 51 30) 71 68.