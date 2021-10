Bilderbuchkino

Bissendorf. Die Gemeindebibliothek Wedemark, Ausleihstelle Bissendorf, Gottfried-August-Bürger-Straße 3, lädt am Dienstag, 12. Oktober, um 16 Uhr zu einem Bilderbuchkino für Kinder ein. Es werden zwei Geschichten vorgelesen und die Bilder der Bücher als Dias gezeigt. Dazu sind alle Kinder ab vier Jahren ganz herzlich in Begleitung ihrer Eltern, Großeltern oder Tageseltern eingeladen. Eine vorherige Anmeldung persönlich, telefonisch oder per E-Mail unter gemeindebibliothek@wedemark.de ist aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl zwingend erforderlich. Es gelten die bekannten Hygieneregeln.

Die Veranstaltungen sind kostenlos.