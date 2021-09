Bilderbuchkino und Krabbelgruppe

Anmeldung ist zwingend erforderlich

Bissendorf. Im September starten in der Gemeindebibliothek Wedemark, Ausleihstelle Bissendorf, wieder die monatlichen Veranstaltungen Krabbelgruppe „Bücher-Minis“ und das beliebte Bilderbuchkino.Das Bilderbuchkino beginnt am Dienstag, 21. September, um 16 Uhr. Es werden zwei Geschichten präsentiert. Während die Geschichte vorgelesen wird, werden die Bilder des Buches als Dias gezeigt. Dazu sind alle Kinder ab vier Jahren ganz herzlich eingeladen.Die Bücher-Minis treffen sich am Donnerstag, 23. September, um 10.30 Uhr gehen gemeinsam auf Entdeckungsreise in die Welt der Lieder, Reime, Bewegungsspiele und der Bilderbücher. Dieses Angebot ist für Kinder unter drei Jahren in Begleitung ihrer Eltern, Großeltern und Tageseltern.Eine vorherige Anmeldung persönlich, telefonisch oder per E-Mail ist aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl zwingend erforderlich. Es gelten die bekannten Hygieneregeln.Die Veranstaltungen in der Gottfried-August-Bürger-Straße 3 sind kostenlos.