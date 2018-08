Bingo im MGH

Mellendorf. Ab September spielen, an jedem ersten Mittwoch im Monat, Zahlenliebhaber aller Generationen Bingo im Mehrgenerationenhaus von 14 bis 15 Uhr. Eingeladen zu dieser kostenlosen Veranstaltungsreihe sind alle Menschen, die Spaß am gemeinsamen Spiel haben. Das Mehrgenerationenhaus ist barrierefrei. Angeboten wird auch ein Abhol- und Bringservice. Buchbar ist das Fahrangebot unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 oder per E-Mail unter Freiwilligenagentur@Wedemark.de.