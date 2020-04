Bissendorf-Wietze hat es geschafft

Glasfaser-Ausbau kann beginnen

Bissendorf-Wietze. Für Bissendorf-Wietze steht der Glasfaser-Ausbau fest: Schon jetzt haben sich rund 42 Pro- zent der Haushalte für eine Versorgung über die leistungsfähige und stabile Glasfasertechnik entschieden. „Ein tolles Ergebnis“, freut sich htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann. „Gerade in Zeiten, in denen Heimarbeitsplätze und Streamingdienste eine besondere Bedeutung erfahren, bieten wir einen Glasfaser- Hausanschluss, der in der Qualität als auch hinsichtlich der na- hezu unbegrenzten Bandbreiten-Möglichkeiten für die Anforde- rungen der Zukunft neue Maßstäbe setzt.“Die Frist für Bissendorf-Wietze, Bissendorf, Wennebostel, Scherenbostel und Wiechendorf läuft noch bis zum 28. Mai. Bis dahin ist die Erschließung des Grundstücks mit Glasfaser kostenlos. In Mellendorf endet die Frist am 18. Juni. Deutsche Glasfaser baut das Netz und wird deshalb in Kürze in Bissendorf-Wietze Termine für die Hausbegehungen vereinba- ren. Dabei wird mit den Bewohnern besprochen, an welcher Stelle die Glasfaser ins Haus eintritt. Der Mitarbeiter, der eine Hausbegehung durchführt, kann sich ausweisen. Der Ausweisenthält eine ID-Nummer, die über die Service-Nummer von Deutsche Glasfaser prüfbar ist (02861/890 600). Zum gesundheitlichen Schutz aller Beteiligten agieren die Part- ner von Deutsche Glasfaser mit äußerster Vorsicht. Um die An- steckungsgefahr zu verringern, stellt das von Deutsche Glasfaser beauftragte Generalunternehmen seinen Mitarbeitern Schutzmasken und Hygienehandschuhe zur Verfügung. Darüber hinaus hat Deutsche Glasfaser alle Partner gebeten, schriftlich die Zustimmung der Kunden zum Betreten ihrer Woh- nung einzuholen. Damit wird sichergestellt, dass die Kunden eine bewusste Entscheidung treffen können, ob die Aktivierung eines Anschlusses durch einen Handwerker für sie aktuell un- verzichtbar oder aufschiebbar ist.Das htp-Glasfaserteam berät unter glasfaser@htp.net oder telefonisch montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr unter folgenden Telefonnummern:• 0511/ 6000-2910• 0511/ 6000-2978• 0511/ 6000-2985• 0511/ 6000-2982• 0511/ 6000-2912Die htp-Vertriebspartner sind ebenfalls per E-Mail und telefo nisch erreichbar:• Simon Habermann-ThauTelefon: 0511/ 6000 -2977 s.habermann-thau@htp-vertriebspartner.de• Telemaster Store Mellendorf Telefon: 05130/ 9746326 VF.mellendorf@gmail.com• Telefon Service Center Christoph Meyer & Kai Weidner GbR Telefon: 05130/ 39215info@tsc.aetka.de• ePassion Business & Mobile Solutions Telefon: 05130/ 9546270 info@epassion.eu