Bissendorfer Adventszauber

Aussteller können sich noch anmelden

Bissendorf. Der Bissendorfer Weihnachtsmarkt auf dem historischen Amtshof und im Bürgerhaus findet wieder statt am Sonnabend, 8., und am Sonntag, 9. Dezember, jeweils ab 15 Uhr. Wie auch schon im vergangenen Jahr wird der Budenzauber mit ausgewähltem Kunsthandwerk, vielfältigen Leckereien, sowie Geschenkinspirationen aufgebaut. Das Organisationsteam von der EventLese unter der Leitung von Katharina Sauer, Martin Müsken und Sebastian Manstein freuen sich wieder auf zahlreiche Besucher, Familien und Freunde des Weihnachtsmarktes in Bissendorf.Aussteller können sich ab jetzt wieder bewerben, um die Vielfalt des Marktes attraktiv zu beleben. Der „Adventszauber“ und der „Basar aus 1001 Nacht“darf mit Leben erfüllt werden, so dass beim diesjährigen Weihnachtsmarkt keine Wünsche offen bleiben. Aussteller-Bewerbung an: eventlese@web.de oder EventLese, Rügener Weg 3, 30900 Wedemark.Anmeldeschluss ist der 31. Oktober.