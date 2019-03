Bläsergottesdienst

Brelingen. Aus Anlass des Tages der Posaunenchöre, einer überregionalen jährlichen Aktion des Posaunenwerks Hannover, wird der 10-Uhr-Gottesdienst in der Brelinger Kirche am 31. März (Sonntag Lätare) ausschließlich vom Posaunenchor St. Martini musikalisch gestaltet. Der Brelinger Posaunenchor hat über die vom Posaunenwerk vorgeschlagene Abfolge hinaus eine vielfältige Begleitung der Gemeindechoräle eingeübt. Wer sich also an variantenreicher, klangkräftiger Blechblasmusik erfreuen möchte, ist herzlich in die Brelinger Kirche eingeladen.