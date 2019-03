Bläsergottesdienst in St. Georg Mellendorf

Mellendorf. Am Sonntag, 31. März, 10 Uhr, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Mellendorf/Hellendorf zu einem Bläsergottesdienst in die St.-Georgs-Kirche ein. Im Jahr der Freiräume ist der Gottesdienst an einen typischen Übungsabend des Posaunenchors angelehnt und steht unter der Überschrift: „Übungsstunde des Glaubens“. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Posaunenchor der Gemeinde unter der Leitung von René Beutel. Im Mittelpunkt steht der Choral „Wunderbarer König, Herrscher von uns allen“ von Joachim Neander aus dem Evangelischen Gesangbuch (Nr. 327).