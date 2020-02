Blinden Café, Bingo und Game Night

Viel Programm in der nächsten Woche im MGH

Mellendorf. Auch in der nächsten Woche ist weider viel los im Mehrgenerationenhaus. Die Beratung von KIBIS für Selbsthilfegruppen und alle, die eine gründen möchten, findet am Montag von 14 bis 16 Uhr statt. Zeitgleich beginnt auch die Sprechstunde Pflegegrad bis 16 Uhr. Ebenfalls um 14 Uhr trifft sich die DRK-Kartenspielgruppe „Rommé“. Ab 15.30 Uhr darf wieder eine Stunde im Sitzen getanzt werden und gleich im Anschluss, um 16.30 Uhr beginnt der Smartphonekurs, jedoch nur als Sprechstunde. Ab dem 11. März startet übrigens ein neuer Anfängerkurs. Anmeldungen dafür bitte an freiwilligenagentur@wedemark.de oder Telefon (0 51 30) 9 74 45 11. Ab 18.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe Neubeginn und um 19 Uhr wird gestrickt bei „Yoga für die Hände“. Zum Schluss, auch um 19 Uhr, trifft sich die Nachbarschaftshilfe im Haus bis 21 Uhr.Der Dienstag beginnt mit der Sprechstunde der Formularlotsen, die sich zeitgleich auch um die Ausgabe der Notfalldose kümmern von 10 bis 12 Uhr. Im Anschluss um 13 Uhr findet die Schwangerschaftsberatung der Lebensberatung bis 14 Uhr statt. Zum Nachmittag hin startet wie jede Woche um 16 Uhr die Holzwerkstatt bis 18 Uhr. Die Holzwerkstatt freut sich übrigens immer über neue Mitglieder. Um 17.30 Uhr können Interessierte zur offenen Schulberatung und zur Sprechstunde von „Miteinander.Wedemark“ kommen. Abschließend können Besucher sich nochmal körperlich betätigen und beim „Tanzen einmal anders – Seniorentanz“, von 19 bis 21 Uhr das Tanzbein schwingen. Am Mittwoch wird im Haus wieder eine Stunde „Bingo“ gespielt von 14 bis 15 Uhr. Am Nachmittag beginnt zum ersten Mal von 16 bis 17 Uhr das Beckenbodentraining, zurzeit ist der Kurs voll, Interessierte können sich aber gerne auf der Warteliste vermerken lassen. Anmeldungen bitte unter der Telefonnummer (0 51 30) 9 74 45 11 oder freiwilligenagentur@wedemark.de. Die Digitale Sprechstunde findet von 16 bis 18 Uhr statt. Eine Viertelstunde später beginnt „Harele – spanische Gespräche zur Literatur“ bis 17.45 Uhr. Die orientalische Bauchtanzgruppe tanzt von 17.30 bis 19 Uhr im Haus. Anschließend beginnt das Treffen der Spanischfreunde „Los amigos de español“ von 19.45 bis 20.15 Uhr. Die CIW-Bürgerinitiative trifft sich von 19 bis 21 Uhr. Am Ende des Tages kommen die „Resser Heidehopper“ zum Squaredance-Clubabend, dieser findet von 19 bis 21 Uhr statt. Von 12.30 bis 13.30 Uhr findet am Donnerstag der offene Mittagstisch „Mit großen Hunger“ statt (um eine fristgerechte Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 wird gebeten). Die Sprechstunde der Lernpaten hat eine neue Uhrzeit und ist von 13.30 bis 15 Uhr im Haus ansprechbar. Das Café Elternzeit öffnet seine Türen wie jeden Donnerstag von 15.30 bis 17 Uhr. Zum Ende hin helfen die Formularlotsen beim Ausfüllen von Formularen von 17 bis 19 Uhr. Der Freitag beginnt mit der Freizeitgruppe ab 60 mit dem Ideenfrühstück von 9.30 bis 11.30 Uhr. Von 15 bis 17 Uhr findet die Sprechstunde „Pflegegrad“ der Senioren Engel Wedemark statt. Zum Nachmittag ab 15.15 Uhr findet die Holzwerkstatt zu Ostern statt, bis 19.15 Uhr. Folgend beginnt um 16 Uhr ,,Kleine Hände, große Gedanken“ bis 17.30. Wer Lust auf Gesellschaftsspiele hat, kann sich unter freiwilligenagentur@wedemark.de oder Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 für die zweite große GameNight von 18.30 bis 22 Uhr anmelden. Am Sonnabend wird von 11.15 bis 15.15 Uhr die Holzwerkstatt zu Ostern weitergeführt. Arabisch für Kinder findet von 15 bis 18 Uhr statt. Am Sonntag gibt es neu im Haus „Persisch (Fasir) für Kinder“. Dieses neue Angebot findet von 15 bis 17 Uhr statt.Zu den Öffnungszeiten steht das Team des Mehrgenerationenhauses für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch gerne zur Verfügung. Diese sind: Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr, Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr.