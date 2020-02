Blutspende beim DRK Elze-Bennemühlen

Elze. Das Deutsche Rote Kreuz des Ortsvereins Elze Bennemühlen lädt am Mittwoch, 12. Februar, zur Blutspende in die Grundschule Elze ein. Die Spende findet von 15.30 bis 19.30 Uhr statt, alle Bürger sind herzlich eingeladen. Im Anschluss an die Spende wird eine Kleinigkeit zu Essen sowie Getränke gereicht. Das DRK freut sich auf viele Spender und bedankt sich herzlich bei allen Spendern, die im Jahr 2019 an der Blutspende teilgenommen haben.