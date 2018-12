Blutspende

Mellendorf. Das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein Wedemark und das DRK-Blutspendeteam, laden ein zur Blutspende am Freitag, 14. Dezember, in Mellendorf von 16 bis 19.30 Uhr in der Grundschule am Royeplatz. Spenden kann jeder Bürger im Alter zwischen 18 und 72 Jahren, Erstspender bis zum Alter von 68 Jahren. Mitzubringen ist der Personalausweis oder Führerschein, sowie bei wiederholter Spende der Spenderpass. Im Anschluss wird ein Imbiss gereicht.