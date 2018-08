Blutspende in Elze

Elze. Der nächste Blutspendetermin beim DRK Elze-Bennemühlen ist am Mittwoch, 15. August, in der Zeit von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Schule Elze. Junge Leute und Erstspender sollten sich nicht scheuen und diesen Schritt wagen. Eine rege Teilnahme wäre besonders wünschenswert. Mitzubringen sind der Blutspendepass und ein Lichtbildausweis. Nach der Spende gibt es zur Stärkung einen leckeren Imbiss und Getränke.